«Внимательно следим»: глава МВД Сербии рассказал о действиях полиции в Белграде

Дачич призвал всех сохранять гражданский мир.

Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что полиция страны будет внимательно отслеживать ситуацию с протестами в Белграде. Об этом пишет портал Pink.rs.

Министр отметил, что такие действия правоохранителей будут касаться мест, заблокированных протестующими, и собраний граждан в знак протеста против ареста подозреваемых в планировании и подстрекательстве к насилию после вчерашней акции протеста.

«Я призываю всех сохранять гражданский мир, не допускать конфликтов и не провоцировать конфликты с полицией, потому что это самое главное», — заявил Дачич.

Также он отметил, что полиция ни на кого не нападала, а наоборот, у нее есть строгий приказ реагировать только для отражения нападения.

Министр опроверг информацию о том, что вчера полиция применила против митингующих слезоточивый газ.

В столице Сербии, городе Белграде, прошли демонстрации в праздник Видовдан — день памяти героев и национального самосознания Сербии. На мероприятие пришли не только сторонники президента Вучича, но и его противники. Участница протестной акции Силвана Петрович резко высказалась о действующей сербской власти, заявив, что народ больше не может слышать и видеть главу республики.

По данным министерства внутренних дел Сербии, на несанкционированный митинг в столице вышло около 36 тысяч человек. Выступление прошло на площади Славия. Участниками протеста являются студенты. Они пришли на площадь с лозунгами «Качай!», демонстрировали символику своих факультетов, флаги Сербии, а также создавали шум с помощью свистков. Студенты требовали проведения досрочных выборов президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Сербии Александр Вучич, выйдя к участникам протестов в Белграде, призвал их к миру.