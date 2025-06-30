Без шансов увернуться: автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде
Автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде
Фото, видео: 5-tv.ru
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Два человека погибли, среди пострадавших есть ребенок.
Грубое нарушение правил дорожного движения привело к трагедии в Нижнем Новгороде. Водитель совершил опасный маневр на перекрестке и спровоцировал аварию.
От удара одна из легковушек на большой скорости влетела в остановку. Все произошло мгновенно.
Шансов увернуться у тех, кто в этот момент ждал автобус, не было. Два человека погибли на месте, трое получили травмы. Среди пострадавших один ребенок.
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