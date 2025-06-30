Без шансов увернуться: автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде

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Автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде

Фото, видео: 5-tv.ru

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Два человека погибли, среди пострадавших есть ребенок.

Грубое нарушение правил дорожного движения привело к трагедии в Нижнем Новгороде. Водитель совершил опасный маневр на перекрестке и спровоцировал аварию.

От удара одна из легковушек на большой скорости влетела в остановку. Все произошло мгновенно.

Шансов увернуться у тех, кто в этот момент ждал автобус, не было. Два человека погибли на месте, трое получили травмы. Среди пострадавших один ребенок.

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