Без шансов увернуться: автомобиль влетел в остановку в Нижнем Новгороде

Два человека погибли, среди пострадавших есть ребенок.

Грубое нарушение правил дорожного движения привело к трагедии в Нижнем Новгороде. Водитель совершил опасный маневр на перекрестке и спровоцировал аварию.

От удара одна из легковушек на большой скорости влетела в остановку. Все произошло мгновенно.

Шансов увернуться у тех, кто в этот момент ждал автобус, не было. Два человека погибли на месте, трое получили травмы. Среди пострадавших один ребенок.