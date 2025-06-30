Снова на ногах: Анна Курникова посетила магазин без инвалидного кресла

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

Бывшая теннисистка Анна Курникова появилась без инвалидного кресла

Снова на ногах: Анна Курникова посетила магазин без инвалидного кресла

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Теннисистка проживает с Энрике Иглесиасом и детьми в Майами.

Бывшая теннисистка Анна Курникова впервые с января появилась без инвалидного кресла. С тяжелыми сумками россиянка управилась сама. Об этом пишет Daily Mail.

«Во вторник она (Анна Курникова. — Прим. ред.) вышла из тени, чтобы отправиться за покупками с семьей в Майами. 44-летнюю теннисистку заметили идущей из продуктового магазина к своей машине — без инвалидной коляски», — отмечается в материале.

В январе 2025 года в сеть попали снимки теннисистки в инвалидном кресле. Такое появление знаменитости вызвало всеобщую обеспокоенность. Сама Анна ничего о своем здоровье не сообщала.

Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape. Причем тогда спортсменка не понравилась музыканту. Однако достаточно быстро испанец влюбился в русскую красавицу. Десять лет их отношения оставались в тайне. Теннисистка часто сопровождала Иглесиаса на концертах, прилетала с ним в Россию и выходила на сцену во время выступлений.

От исполнителя Анна родила троих детей: двойняшек Николаса и Люси, а также младшую дочку Марию, в 2017 и 2020 годах соответственно.

Карьеру Курникова завершила в далеком 2003 году. Она является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали победительницами парного турнира Женской теннисной ассоциации

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