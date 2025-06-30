Протестующие в Белграде перекрыли мост Газела

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Антиправительственные акции в столице Сербии набирают обороты.

Фото, видео: www.globallookpress.com/via www.imago-images.de; 5-tv.ru

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В Белграде участники антиправительственных протестов перекрыли мост Газела, центральную транспортную артерию, которая соединяет две половины сербской столицы. Кадры с места событий показал корреспондент Сергей Петров. По его словам, с наступлением ночи во многих частях города появились заграждения.

«Сегодня вечером здесь появились баррикады, которые полностью заблокировали мост и все его развязки», — сообщил журналист.

Как отметил Петров, ближе к полуночи только в Белграде были возведены больше 30 баррикад. Также перекрытия были замечены в других районах. По словам корреспондента, там, где проходят протестные акции, наблюдается спокойная обстановка. Это можно увидеть и на кадрах, снятых в столице. Однако власти официально заявляют, что расценивают выступления как проявление экстремизма.

Представители сербской оппозиции начали выходить на улицы в связи с событиями ноября 2024 года, когда 15 человек погибли в результате обрушения навеса недавно отремонтированного железнодорожного вокзала в Нови-Саде. После этого премьер-министр страны Милош Вучевич, а также ряд других политиков ушли в отставку.

В ночь на 30 июня Вучевич, теперь уже только лидер правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), призвал правоохранителей остановить протестующих. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич пообещал, что полиция будет внимательно отслеживать ситуацию. Прежде президент Сербии Александар Вучич обратился к нации и заявил, что протесты не могут быть сильнее государственной власти. Выступления против правительства он назвал фиаско, а лозунги протестующих — жалкими и глупыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белграде задержаны более десяти митингующих.

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