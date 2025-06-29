Более десяти участников протестов задержали в Сербии

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 21 0

Глава сербской полиции заявил о более десяти задержанных участниках протестов

Глава полиции Сербии заявил о более десяти задержанных участников протестов

Фото: Reuters/Zorana Jevtic

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По его словам, пострадали шесть полицейских.

В ходе протестов сербской оппозиции на площади Славия в Белграде полиция задержала более десяти человек. Задержанные нападали на правоохранителей. Об этом заявил директор полиции Сербии Драган Васильевич. Его слова цитирует агентство Tanjug.

Также он отметил, что в ходе беспорядков пострадали шесть правоохранителей. Драган подчеркнул, что полицейские подразделения действовали крайне профессионально и применяли минимальную силу.

По словам Васильевича, к ответственности будут привлечены те участники протеста студентов, которые блокировали здания колледжей и нападали на полицию.

В столице Сербии, городе Белграде, прошли демонстрации в праздник Видовдан — день памяти героев и национального самосознания Сербии. На мероприятие пришли не только сторонники президента Вучича, но и его противники. Участница протестной акции Силвана Петрович резко высказалась о действующей сербской власти, заявив, что народ больше не может слышать и видеть главу республики.

По данным министерства внутренних дел Сербии, на несанкционированный митинг в столице вышло около 36 тысяч человек. Выступление прошло на площади Славия. Участниками протеста являются студенты. Они пришли на площадь с лозунгами «Качай!», демонстрировали символику своих факультетов, флаги Сербии, а также создавали шум с помощью свистков. Студенты требовали проведения досрочных выборов президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Республики Сербской Милорад Додик получает письма с угрозами из-за отношений главы государства с Россией.

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