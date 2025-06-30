«Несуществующий план»: Зурабишвили призвала продолжать протесты в Грузии

Так она хочет «спасти страну».

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на акции протеста на проспекте Руставели. Она призвала своих сторонников продолжать митинги. Об этом сообщает телеканал 1tv.ge.

Политик также поздравила протестующих с тем, что им удалось устраивать акции протеста на улицах на протяжении семи месяцев.

«Некоторые люди хотят бесконечно просить меня о несуществующем плане. План — единство и план, и план будет единым завтра и послезавтра, пока мы не сможем достичь результата, а результат очевиден», — заявила Зурабишвили.

Экс-президент поприветствовала молодых людей, которые являются основной частью протестного движения. Зурабишвили подчеркнула, что ее единственная цель — спасти страну посредством единства.

В Грузии 31 марта участники акции протеста против правительства использовали фейерверки, чтобы выразить свое недовольство. Среди протестующих была экс-президент страны Саломе Зурабишвили. Она поддержала участников акции и призвала их продолжать борьбу с «нелегитимным правительством».

Зурабишвили предложила создать «платформу сопротивления», в которую должны войти проевропейские политические партии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что полиция страны будет внимательно отслеживать ситуацию с протестами в Белграде.