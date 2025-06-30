«Дистанционно смотрят»: близкие Басты не пропускают ни одного его концерта

Артист женат уже 16 лет.

Близкие рэпера Басты не пропускают ни одного его выступления. Об этом артист рассказал 5-tv.ru во время концерта в Лужниках.

«Близкие мои, все, кто не был на концерте, смотрят видео. К сожалению, не все могут быть моем концерте, присутствовать… Дистанционно смотрят мой концерт», — поделился рэпер.

В 2009 году артист женился на Елене Пинской, дочери известных бизнесмена Дмитрия Пинского и журналистки Татьяны Пинской. Пара живет в Москве, растит двух дочерей. Старшая, Мария, родилась 3 декабря 2009 года. Младшая, Василиса, появилась на свет 21 декабря 2013 года.

Семья Басты является ярким примером любви и поддержки. Рэпер неоднократно говорил теплые слова в адрес супруги и дочерей. Артист ставит близких выше всего, чем могут похвастаться далеко не все известные личности. Нередко случается так, что знаменитости, увлеченные карьерой, просто не находят времени на родню. Таким Баста служит примером: он не раз отвечал на звонки близких даже во время съемок. Для рэпера в этом вопросе нет ничего невозможного.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что когда ждать новый альбом Басты и Гуфа.