Глава ВЦИОМ: россияне не верят американским президентам

|
Ангелина Халина
Ангелина Халина 26 0

ВЦИОМ: россияне не верят американским президентам

Глава ВЦИОМ определил как сильно россияне доверяют Трампу

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федоров рассказал, что отношение к политикам США остается настороженным даже при попытках диалога.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с Газетой.ру отметил, что большая часть россиян сегодня не испытывает доверия к Соединенным Штатам, независимо от того, кто находится у руля страны.

«После стольких лет противостояния с Америкой россияне американцам не верят. Кто бы ни руководил США — демократы, республиканцы, Трамп, Байден, Сатана — мы американцам не доверяем. Когда-то доверяли, кто бы ими ни руководил, а сейчас не доверяем, кто бы ими ни руководил», — подчеркнул Федоров.

Глава ВЦИОМ уточнил, что образ Дональда Трампа у россиян вызывает двойственное восприятие. С одной стороны, именно он начал поставки оружия Украине, с другой — демонстрировал готовность учитывать российскую позицию и предлагал посредничество в переговорах.

Тем не менее это не повод для безусловной веры в его намерения. Отношение россиян к любому американскому лидеру эксперт кратко выразил, ссылаясь на народную поговорку.

«Доверяем частично, но очень проверяем, он у нас на большом подозрении, как и любые американские политики», — подытожил Федоров.

Ранее 5-tv.ru сообщил о готовности президента США ввести новые санкции против России.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
У Мари Краймбрери украли около 700 тысяч рублей
16:12
Су-34 разбился в Нижегородской области
16:09
В Крыму прошло памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке
16:00
«Она плохо ела»: как себя чувствует орангутан из «Тайгана» после отравления вейпом
15:49
Глава ВЦИОМ: россияне не верят американским президентам
15:45
Побег из теплой спальни: секреты мам и пап по воспитанию сложного чада

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025