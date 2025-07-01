Глава ВЦИОМ: россияне не верят американским президентам

Федоров рассказал, что отношение к политикам США остается настороженным даже при попытках диалога.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с Газетой.ру отметил, что большая часть россиян сегодня не испытывает доверия к Соединенным Штатам, независимо от того, кто находится у руля страны.

«После стольких лет противостояния с Америкой россияне американцам не верят. Кто бы ни руководил США — демократы, республиканцы, Трамп, Байден, Сатана — мы американцам не доверяем. Когда-то доверяли, кто бы ими ни руководил, а сейчас не доверяем, кто бы ими ни руководил», — подчеркнул Федоров.

Глава ВЦИОМ уточнил, что образ Дональда Трампа у россиян вызывает двойственное восприятие. С одной стороны, именно он начал поставки оружия Украине, с другой — демонстрировал готовность учитывать российскую позицию и предлагал посредничество в переговорах.

Тем не менее это не повод для безусловной веры в его намерения. Отношение россиян к любому американскому лидеру эксперт кратко выразил, ссылаясь на народную поговорку.

«Доверяем частично, но очень проверяем, он у нас на большом подозрении, как и любые американские политики», — подытожил Федоров.

Ранее 5-tv.ru сообщил о готовности президента США ввести новые санкции против России.