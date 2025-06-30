Уберите руки: уличным аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим

Законопроект рассмотрят осенью.

Уличным аниматорам в Петербурге могут запретить приставать к прохожим. Мера — вынужденная. Коснется она костюмированных персонажей, которые в туристический сезон часто хватают людей за руки и настойчиво предлагают сделать платные фотографии. А иногда дело даже доходит до угроз. Что изменится — расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

«Под ручку и на бал» предлагают отправиться уличные аниматоры в костюмах Петра Первого и Екатерины Второй. Но за такую навязчивость скоро можно будет попасть в отдел полиции, если примут соответствующий закон. Опрошенные нами туристы и жители города — только «за».

Ведь погоня за прибылью порой доводит и до рукоприкладства. Поделить туристов аниматоры не могут даже между собой. Вот у Казанского собора схлестнулись два конкурента.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга уверены: законодательный запрет на приставание таких персонажей к прохожим поможет улучшить имидж Северной столицы и повысить безопасность на улицах. Это касается аниматоров, ростовых кукол, гадалок и попрошаек. Их предлагают штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

«Наш законопроект, он направлен на то, чтобы точечно определить, во-первых что является приставанием в данном конкретном случае. И отделить, скажем так, вот эту общую статью „Мелкое хулиганство“ от конкретного состава правонарушения. Потому что здесь речь не столько идет, может быть, о хулиганстве, когда ряженые или аниматоры пристают к туристам или жителям нашего города», — поделился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок.

Но главный вопрос в том, как это будет реализовано, считают юристы. Чтобы это действительно работало, а не было просто популизмом.

«Хорошо было бы определить зоны для аниматоров. Должна у них быть какая-то фиксированная стоимость фотографии, цена их услуг, лицензирование. И тогда этот закон будет все-таки обретать какой-то логический вид, логический смысл. И кроме этого, нужно обязательно контролировать исполнение такого закона. Потому что если, допустим, не будет регулярных рейдов полицейских, то аниматоры, фотографы-вымогатели, они просто переждут волну и снова выйдут на улицы Санкт-Петербурга», — отметила юрист Илона Гуськова.

И также будут приставать, хватать за руки. В разговоре с нашей съемочной группой сами аниматоры признаются — таких в центре города хватает.

Но при виде камеры как будто испарились. Остаются те, кто ведут себя чуть скромнее.

Вот так, видимо, будут выглядеть уличные аниматоры, если законопроект примут. Без объятий, хватаний. Только по обоюдному согласию.

Предполагается, что выписывать штрафы будут сотрудники районных администраций. Так сейчас происходит в метро.

Законопроект планируют рассмотреть осенью, когда у депутатов закончатся каникулы.