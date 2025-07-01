Остров несвободы: Трамп ужесточает политику против Кубы

Президент подписал соответствующий меморандум.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о национальной безопасности (NSPM), согласно которому Штаты ужесточают политику против Кубы. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум о национальной безопасности, направленный на ужесточение политики Соединенных Штатов в отношении Кубы. <…> NSPM прекращает экономическую практику, которая приносит непропорциональную выгоду кубинскому правительству, военным, разведывательным службам или службам безопасности за счет кубинского народа», — отмечается в материале.

Также документ продлевает запрет туризма из США на Кубу. Меморандум обеспечивает его соблюдение посредством регулярных проверок и обязательного ведения учета всех транзакций, связанных с поездками, в течение как минимум пяти лет. К тому же NSPM предусматривает поддержку экономического эмбарго Кубы и выступает против мер по его отмене в Организации Объединенных Наций (ООН) и на других международных форумах. Согласно тексту документа, предписывается провести проверку нарушений прав человека на Кубе, включая незаконные задержания и бесчеловечное обращение.

Более того, меморандум гарантирует прекращение действия политики «мокрых и сухих ног» для предотвращения опасной, незаконной миграции.

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