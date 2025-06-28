«Finе»: выпускники Венесуэлы прибыли на «Алые паруса»

Выпускники Венесуэлы прибыли на «Алые паруса» в Петербург
Фото, видео: 5-tv.ru
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Иностранные гости радостно ожидают начало праздника.
Выпускники Венесуэлы прибыли на Дворцовую площадь. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.
Делегация молодых людей украсила место проведения праздника «Алых парусов» своими улыбками и яркой одеждой с государственной символикой. Веселыми криками вчерашние школьники обозначали, что готовы радостно провести эту незабываемую ночь.
«Fine (хорошо. —Прим. ред.)», — ответили венесуэльские девушки на вопрос корреспондента: «Как вы себя чувствуете?».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично пригласил в этом году на «Алые паруса» порядка 500 школьников из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан. Республики Куба, Боливарианской Республики Венесуэла и стран Африки.
Праздник «Алые паруса» возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году мероприятие отмечает юбилей — 20 лет со дня возвращения.
Выпускников и телезрителей ждет грандиозное шоу, полное красоты и глубокого смысла. В Год защитника Отечества со школьниками на языке музыки будут говорить о победе добра над злом, вере в себя и любви к Родине.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские выпускники рассказали о своем настрое на «Алые паруса».
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