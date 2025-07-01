Историческое восхождение: как ветераны СВО готовятся покорить Эльбрус

Финальный отбор прошли шесть участников проекта «Время сильных».

Считанные дни остаются до начала исторического восхождения на Эльбрус. Впервые в мире на высоту 5642 метра на протезах поднимутся герои специальной военной операции. Финалистами уникального проекта «Время сильных» стали шесть ветеранов боевых действий. Все они прошли жесткий отбор — как в отряд космонавтов. За тем, как идет подготовка, следит корреспондент «Известий» Мурад Магомедов. Он тоже будет покорять самую высокую точку Европы.

Стиснув зубы, преодолевая боль, они шли вверх. Шесть ветеранов СВО с протезами ног прошли жесткий отбор проекта «Время Сильных». Теперь им предстоит подняться на пик Эльбруса. Не все выдержали испытание — организаторы проекта остановили тренировки тех, для кого финальный подъем мог бы стать критически опасным.

В середине июля на штурм Эльбруса отправятся:

Александр Малов — радиотелеграфист из батальона связи;

Сергей Узельман — замкомандира взвода штурмовой роты;

Денис Шейн-Митрофанов — ему 23 года, служил в штурмовом батальоне;

Артем Тумак — опытный разведчик, прошел почти всю линию фронта;

Алексей Безденежных — самый молодой участник проекта, ему 22, служил в инженерно-саперном полку;

Руслан Авзалов, десантник-разведчик, служил в группе специального назначения.

Они бесстрашные люди.

Ветераны СВО получили новые модернизированные протезы от организаторов проекта. Они изготовлены из ультралегкого карбона. Протезисты постарались сделать так, чтобы подъем инвалидов на Эльбрус был безопасным и максимально комфортным.

«Мы соединили классический подход с ультрасовременными технологиями, что позволило нам создать максимально удобные гильзы для ребят, в которых есть вспененный вкладыш, который позволяет гасить практически все осевые нагрузки», — объясняет Виталий Дегтярев, ведущий протезист нижних конечностей компании «Бионика 2.0».

«Она гасит и компенсирует давление именно на кость. То есть, походили-потестировали, я прям доволен», — отмечает Артем Тумак, ветеран СВО, участник проекта «Время сильных».

В эти дни участники проекта проходят медицинскую и функциональную подготовку в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Специалисты санатория «Белые ночи» и клиники «Белоостров» готовят ветеранов к восхождению по уникальной программе.

Это инновационное российское оборудование для гипоксических тренировок. Человек поочередно получает воздушную смесь то с пониженным, то с повышенным содержанием кислорода. Вот, сейчас я словно нахожусь на высоте 5440 метров. Сатурация падает, пульс растет.

Помимо дыхательных процедур, и физнагрузки в бассейне, и озонотерапия, и лечебная физкультура. Участники проекта сдали сотни анализов, прошли дополнительные исследования и индивидуальный курс терапии, реабилитации и физподготовки.

«Проводим диагностические исследования, мы смотрим их биохимию, мы смотрим уровень их адаптационных резервов, мы смотрим их биомеханику, как они двигаются. Они все готовы к восхождению», — уверен Павел Гузалов, главный врач санатория «Белые ночи».

Дистанционно ветеранов СВО ведут и специалисты «Спортмедклиники» в Сириусе. Врач Александр Фокин — пойдет штурмовать Эльбрус вместе с ними.

«Мы разработали программу тренировок, которая была направлена на повышение физической выносливости, улучшение балансной функции и увеличение силы мышц. А наши коллеги из клиники „Белоостров“ разработали программу фармакологической персонифицированной поддержки, которая тоже крайне важна для ребят в условиях высокогорья», — говорит Александр Фокин, заместитель главного врача по физической и реабилитационной медицине «Спортмедклиники» в Сириусе.

Вот, так неожиданно, мы с цветами оказались у роддома в Санкт-Петербурге. У нас радостное событие — в команде проекта пополнение. Сергей стал отцом. Идем поздравлять.

Первая встреча волнительная и такая трогательная. Пока родители пытаются осознать свой новый статус. Лев Сергеевич продолжает крепко спать у папы в руках.

«Появилась вообще огромная мотивация подняться на Эльбрус, чтобы сын потом вырос и увидел, что отец не из робкого десятка», — признается Сергей Узельман, ветеран СВО, участник проекта «Время сильных».

Получив медицинский допуск, ветераны отправятся в Кабардино-Балкарию. Там после недельной акклиматизации команда начнет восхождение. Эльбрус еще не видел такого: к его вершине впервые пойдет целая группа, штурмовой отряд на протезах. Они поднимут флаг на высочайшей точке Европы, это будет больше чем просто рекорд. Участники проекта намерены показать всему миру — что сегодня у нас в стране… время сильных!