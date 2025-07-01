Несуществующие дома: рейд в цыганском поселении прошел в Ленобласти

В ходе проверки выявлены административные правонарушения.

В Ленинградской области полиция провела рейд в цыганском поселении. В ходе проверки выяснилось, что из 139 жилых домов официально зарегистрировано только 22. Остальные как будто бы не существуют, при этом исправно потребляют электроэнергию с ближайшей подстанции.

Также проверили свыше 350 жителей деревни. Около 20 человек доставили в отдел полиции для дополнительной проверки. Пятерым вручили повестки из военкомата о постановке на учет.

Всего в ходе рейда выявили 16 административных правонарушений. Всех причастных привлекут к ответственности.