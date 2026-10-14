Хотел спрятаться от полиции: подросток-питбайкер сел в машину к инспектору ГАИ

Подросток-питбайкер спрятался от полиции в машине госавтоинспектора

Курьезный случай произошел в Новокузнецке во время задержания несовершеннолетних питбайкеров, устроивших массовый заезд по улицам города. Один из участников попытался скрыться и случайно обратился за помощью к инспектору ГАИ, который в тот момент находился в отпуске. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале в мессенджере МАКС.

Подросток бросил питбайк на парковке у торгового центра и выбежал на дорогу. Остановившемуся автомобилисту он объяснил, что скрывается от полицейских, и попросил разрешить ему спрятаться в машине. Водитель согласился.

Когда юноша сел на заднее сиденье, мужчина включил освещение. Тогда беглец увидел лежавшую рядом форменную фуражку и понял, что оказался в автомобиле сотрудника госавтоинспекции.

Водителем оказался госавтоинспектор УМВД России по Новокузнецку. В тот вечер он был в отпуске и ехал по личным делам. Полицейский связался с коллегами, после чего к месту прибыл патрульный автомобиль.

Задержанным оказался 17-летний юноша. Он рассказал, что специально приехал в Новокузнецк, чтобы принять участие в гонке. В отношении несовершеннолетнего составили 13 административных протоколов за различные нарушения. Его питбайк отправили на специализированную стоянку, а мать подростка привлекли к административной ответственности. Информацию о случившемся передали в подразделение по делам несовершеннолетних.

Остальных участников заезда правоохранители также установили и привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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