Больше не подруги: Ивлеева и Коваль устроили публичную перепалку

Что за черная кошка пробежала между знаменитостями?

Блогер Настя Ивлеева и телеведущая Юлия Коваль оказались в центре публичного конфликта. После скандальной «голой» вечеринки, вызвавшей широкий резонанс, отношения между лучшими подругами начали ухудшаться. В итоге общение сошло на нет — знаменитости больше не общаются.

Новым поводом для очередной ссоры стало видео из личного Telegram-канала, в котором Коваль показала свой дом и животных, при этом попросив не сравнивать ее с Ивлеевой, увлекшейся фермерством. В ответ Настя публично назвала Коваль «Брутом», намекнув на предательство.

«Напомню, Настя, что в 2015-м, когда мы познакомились и стали дружить — у тебя не было ни аудитории, ни славы, ни денег. И выглядела ты совсем по-другому. Никто нас не сравнивал, и сходства не замечал. <…> Меня в предателя окрестить за то, что я попросила нас не сравнивать?» — отреагировала Юлия.

Она также добавила, что в период их сотрудничества доход в тандеме распределялся в пропорции 30/70 — в пользу Ивлеевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Настя Ивлеева провела свой медовый месяц в деревне. За своего мужа блогер вышла замуж в Крыму.