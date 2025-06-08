Блогер со своим мужем пропустила медовый месяц и осталась вдали от шумного города.

После недавней свадьбы в Ялте блогер Настя Ивлеева поделилась с подписчиками новыми кадрами — на этот раз без гламура и роскоши. Вместо традиционного медового месяца блогер и ее муж Филипп Бегак отправились на утреннюю прогулку по своей деревне.

Настя показала виды вокруг, рассказала, что идет на ферму, и с улыбкой продемонстрировала загар на груди.

«Сегодня буду выравнивать этот треугольник, а то подумают, что я — массонка деревенская», — отшутилась Ивлеева.

Пара поженилась в декабре прошлого года, но торжество устроила только весной — теперь Настя и Филипп наслаждаются тихими моментами вдали от шумных городов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошла свадьба Насти Ивлеевой. По данным издания, торжество прошло в полной тайне в престижном гостиничном комплексе в Ялте. На закрытое мероприятие пригласили только близких друзей и родственников молодоженов, при этом у персонала изъяли телефоны накануне свадьбы, а их действия контролировались с помощью видеонаблюдения. За возможную утечку информации виновным грозили штрафы и даже увольнение.



