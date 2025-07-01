В Баку арестовали восьмерых россиян, задержанных за киберпреступления

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

К гражданам не допустили дипломатов.

В Баку арестовали восьмерых россиян, задержанных за киберпреступления

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На четыре месяца суд в Баку арестовал всех восьмерых граждан России, которых задержали по обвинению в транзите наркотиков из Ирана и в совершении киберпреступлений. Об этом стало известно из сообщений местных СМИ со ссылкой на решение суда.

Известно, что россиянам также вменили статьи в мошенничестве, нелегальной предпринимательской деятельности и в легализации имущества, которое они якобы получили преступным путем.

«Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось», — отметило в материале агентство АПА.

Отмечалось, что к находящимся под стражей гражданам, в том числе тем, кто из России, не допустили дипломатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Баку арестовали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Оба подозреваемых заподозрены «в связях с ФСБ». В Министерстве иностранных дел РФ выразили протест после действий со стороны Баку. В ведомстве призвали к немедленному освобождению российских журналистов.

Обвиняемые находятся в базе украинского сайта «Миротворец».

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:59
На фоне аномальной жары Европа стала нуждаться еще больше в российском газе
23:43
Больше не подруги: Ивлеева и Коваль устроили публичную перепалку
23:24
В Баку арестовали восьмерых россиян, задержанных за киберпреступления
23:03
Какие мероприятия проекта «Лето в Москве» пройдут для детей в первую неделю июля
22:46
Избежать сложностей и неудач: названы самые опасные даты в июле 2025
22:22
Посетительница парка «Тайган» извинилась за случай с вейпом и орангутаном

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Читай по губам: выбери, кого чмокнуть в День поцелуя
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым