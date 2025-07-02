«Меня это пугает»: Гузеева высказалась после инцидента с мошенничеством

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Лариса Гузеева рассказала про свою позицию о саморазвитии

«Меня это пугает»: Гузеева высказалась после инцидента с мошенничеством

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Поклонники звезды нашли тайный смысл в ее словах.

После длительного молчания на фоне скандала, произошедшего из-за рекламы в прошлом году, высказалась заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева. Об этом писали 7Дней.ru.

Напрямую знаменитость все же не стала комментировать мошенничество с виллами на Бали, однако порассуждала о переменах во внешности и о своей любви к платкам. В словах телеведущей ее поклонники увидели скрытый смысл.

«Не бывает, чтобы один человек в разное время выглядел одинаково. А если такое и случается, то лично меня это пугает. Если он не растет, не становится мудрее, дальновиднее, умнее, не отказывается от налипших дурных привычек за годы, меня это тоже пугает. Ничего страшнее косности нет. Ну, это для меня так. Я не настаиваю. А к чему я: платки любила всю жизнь и никогда от них не откажусь», — написала она.

Фанаты посчитали, что таким образом звезда выразила свой упрек узкомыслящим, негибким людям, приписывающим ей вину без повода.

До этого Гузеева прорекламировала крупного бизнесмена, призывая покупать его виллы на Бали. Позже стало известно, что предприниматель получил деньги за дома, которые даже не построил. Обманутые клиенты после обращения в правоохранительные органы призвали проверить и Гузееву относительно мошенничества.

Ранее 5-tv.ru писал, что блондинку Гузееву одолели хейтеры.

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