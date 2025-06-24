Блондинку Гузееву одолели хейтеры: «Изменение во внешности вызвало ненависть»

Актриса не выдержала и сказала злопыхателям, что о них думает.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева внезапно стала блондинкой, однако новый и весьма специфический образ оценили не все. Мало того, что жгучие темные локоны превратились в прямые пряди, сливающиеся с цветом лица, так актриса еще и брови осветлила.

Вместе с новым цветом волос Лариса Андреевна попробовала и макияж, который наносят сегодня в основном подростки — длинные «кошачьи» стрелки на глазах, черные контуры. Публика не может угадать, в каком новом образе Гузеева предстанет в следующий раз, а банда интернет-хейтеров просто атакует.

Артистка устала от злобных и язвительных комментариев. Не выдержала давления и ответила злопыхателям. Она призналась, что настолько резкая реакция на примерку нового стиля повергла ее в шок. Гузеева в шоке от того, что ее внешний вид настолько разочаровал поклонников.

«Я, честно говоря, не понимаю, как незначительное изменение во внешности, что абсолютно естественно для моей профессии, может вызвать столько ненависти и агрессии. Правда. Всем моим дорогим подписчикам хорошей недели. Пусть она будет без потрясений и разочарований», — написала Гузеева.

Осталась надежда только на самых близких и доброжелательных товарищей из сферы шоу-бизнеса. Так, звездные друзья заслуженной артистки поддержали ее и призвали не обращать внимания на хейт. Ларису Андреевну поддержала, в частности, актриса Дарья Повереннова и певец Александр Панайотов.

По словам Гузеевой, сводящие всех с ума светлые брови — на самом деле естественные. От природы у звезды нет густых черных бровей. И вообще, безо всякого вмешательства и красок актриса, по собственным словам, «бесцветная». Именно поэтому она всегда выбирала окрашивание.

«Я всю жизнь красила, чтобы на контрасте были голубые глаза, черные брови и черные волосы. Но вы меня раскритиковали, сказали, что я стала похожа на Бабу Ягу», — пожаловалась знаменитость.

Пока аудитория недоумевает, Гузеева, возможно, просто готовится к очередной роли. С одной стороны, в последние годы она нечасто появляется на экранах. По ее собственным словам, сочла, что время ее ушло, да и внешним видом своим недовольна. С другой стороны, некоторые проекты находят в артистке отклик. Последней ее работой стали съемки фильма «Теща» с комиком Гариком Харламовым. Может, команда уже трудится над второй частью?

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