Bloomberg: Украина по-прежнему зависит от разведданных США

Эфирная новость 18 0

Но они недостаточно эффективны для противостояния российским беспилотникам.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Западе уже давно не скрывают, что превратили Украину в фабрику оружия. А вот Киев только-только начал этим хвастаться.

Советник Зеленского Александр Камышин сегодня назвал оружейное производство «украинской нефтью». Это цитата из его интервью агентству Bloomberg. Однако в статье отмечается, что Киев по-прежнему очень сильно зависит от разведданных США и западных систем ПВО. А они, в свою очередь, недостаточно эффективны для противостояния российским беспилотникам.

По данным Bloomberg, только в этом мае Россия увеличила производство дронов на 17%, и с такими объемами Украине справиться трудно.

Главная проблема Киева — в финансировании. По сравнению с началом конфликта, денежные потоки с Запада значительно оскудели. Инвесторы требуют результатов, которыми Украина похвастаться не может.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Дипломатический риск: что пишут западные СМИ про разговор Путина и Макрона
4:35
Атомный Север: Кольскую АЭС модернизируют, а КАЭС-2 построят к 2035 году
4:20
Ле Пен призвала Париж направить €40 млрд на сокращение бюджетного дефицита
4:05
Гонка за жизнь: боец ВС РФ эвакуировал товарища на квадроцикле через минное поле
3:50
Bloomberg: Украина по-прежнему зависит от разведданных США
3:35
В Суэцком заливе затонула буровая установка

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025