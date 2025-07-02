На Западе уже давно не скрывают, что превратили Украину в фабрику оружия. А вот Киев только-только начал этим хвастаться.

Советник Зеленского Александр Камышин сегодня назвал оружейное производство «украинской нефтью». Это цитата из его интервью агентству Bloomberg. Однако в статье отмечается, что Киев по-прежнему очень сильно зависит от разведданных США и западных систем ПВО. А они, в свою очередь, недостаточно эффективны для противостояния российским беспилотникам.

По данным Bloomberg, только в этом мае Россия увеличила производство дронов на 17%, и с такими объемами Украине справиться трудно.

Главная проблема Киева — в финансировании. По сравнению с началом конфликта, денежные потоки с Запада значительно оскудели. Инвесторы требуют результатов, которыми Украина похвастаться не может.