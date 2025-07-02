Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и цели в трех городах Израиля

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Участники движения применили гиперзвуковую баллистическую ракету.

Хуситы заявили об атаках по аэропорту Бен-Гурион и целям в трех городах Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Mamoun Wazwaz

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Вооруженные силы (ВС) хуситов йеменского движения «Ансар Аллах» ударили гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также атаковали три израильских города — Яффо, Ашкелон и Умм-эр-Рашраш — беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы движения со ссылкой на представителя ВС.

По данным источника, в ходе операции военные применили гиперзвуковую баллистическую ракету модели «Палестина-2». Также участники движения заявили, что удары производились как «ответ на преступления против жителей сектора Газа», также их целью, по словам хуситов, была защита прав палестинского народа.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 28 июня уточняли, что с утра йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» атаковало территорию Израиля. В стране зафиксировали запуск ракеты со стороны Йемена. В дальнейшем хуситы подтвердили атаку баллистической ракетой на объект, расположенный на юге Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль готов снова ударить по Йемену в ответ на обстрелы.

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Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион и цели в трех городах Израиля

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