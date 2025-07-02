Израиль готов снова ударить по Йемену в ответ на обстрелы
В пример министр обороны страны привел войну с Ираном.
Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache
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В ответ на ракетную атаку хуситов (мятежного движения «Ансар Аллах») Израиль готов ударить по Йемену. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.
«У Йемена такая же судьба, как и у Тегерана», — привело слова Каца агентство Reuters.
Политик привел в пример двенадцатидневную войну Израиля с Ираном. К тому же он отметил, что «после удара по голове змеи в Тегеране» Израиль атакует хуситов.
«Если кто-то поднимет руку на Израиль, то эта рука будет отсечена», — заключил он.
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали о том, что израильская армия зафиксировала пуск ракеты на территорию страны из Йемена. Times of Israel писала, что ракета была перехвачена.
Хуситы при атаках по Израилю утверждают, что предпринимают такие шаги для солидарности с палестинцами в секторе Газа. Израиль в ответ производит удары по Йемену.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хуситы в Йемене заявили о готовности ударить по кораблям США в Красном море.
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