В Суэцком заливе затонула буровая установка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

На вышке в момент аварии был 31 человек.

В Суэцком заливе затонула буровая установка

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa

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Морская буровая установка нефтяных компаний затонула в Суэцком заливе. Об этом стало известно из сообщения Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта в соцсети.

«Министерство нефти и минеральных ресурсов только что получило сообщение от OSOCO о крушении баржи Adam Marine 12 в районе Джабаль-эль-Зейт в Суэцком заливе», — отметили в заявлении.

По информации источника, главы ведомств направились на место происшествия для оценки ситуации и контроля за спасательной операцией в рамках устранения последствий аварии.

В материале газеты Al Masry Al Youm подчеркнули, что крушение произошло, когда три судна производили буксировку платформы. В момент инцидента на вышке был 31 человек. На текущий момент удалось спасти 21 человека. В происшествии погибли четыре гражданина, еще шесть пропали без вести.

Продолжаются работы по спасению остальных членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Якутии произошла утечка нефтепродуктов. Сотрудники экстренных служб оперативно приостановили откачку воды из реки.

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В Суэцком заливе затонула буровая установка

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