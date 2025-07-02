Груминг и корма: названа стоимость содержания собаки для россиян в 2025 году

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Газета.ру: средний чек ветеринарных услуг снизился на 10%

Сколько стоит содержать собаку россиянам в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

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Наблюдается тенденция активных онлайн-продаж.

Владельцы собак начали со знанием дела подходить к тратам на жизнеобеспечение своих домашних питомцев. Издание Газета.ру с помощью аналитических компаний выяснило, во сколько обходится содержание любимцев владельцам собак.

Оказалось, с марта по май текущего года платежи в категории зоотоваров возросли на 39% при сравнении с таким же периодом прошлого года. При этом количество покупок увеличилось на 30%, а средний чек показал на 8% большее число — 6260 рублей.

В источнике отметили, что в сегменте ветеринарных услуг оборот возрос на 13%, к тому же на 25% больше стало покупок. Однако средний чек здесь, напротив, снизился на 10%. Составил он 9659 рублей.

«Такая динамика может говорить о том, что владельцы животных стали чаще обращаться в клиники для профилактических осмотров и плановых процедур, а не только для дорогостоящего экстренного лечения», — подчеркнула руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов Ирина Полякова.

По-прежнему растет стоимость на корм для четвероногих друзей. Так, с 1 по 20 июня этого года средний чек на собачью еду увеличился на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас он составляет 895 рублей.

Наблюдается также большая востребованность дополнительных товаров. Например, в сегменте игрушек для собак средний чек за отчетный период повысился на 6% и составил 503 рублей, а средняя стоимость груминга достигла 1970 рублей, то есть возросла на 11% с минувшего года.

По аналитическим показателям, главные драйверы продаж смещаются в онлайн. В сетевом поле отмечается активность как крупных ретейлеров, так и российских производителей, представленных по большей части в сегменте кормов.

Ранее 5-tv.ru писал, как уберечь собаку от догхантеров.

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