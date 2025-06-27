Проблема догхантеров — людей, подкидывающим отраву для собак на улице — сегодня приобрела катастрофический формат. Еще в конце весны они лютовали на севере Москвы, в Мытищах, Красногорске и в Королеве подсыпая отраву собакам — и такие случаи регулярно происходят по всей России. Страдают не бездомные, сбивающиеся в стаи псы, а обычные, домашние.

Какие вообще есть способы борьбы с ними? Что делать, если собака отравилась? На эти и другие вопросы эксклюзивно Пятому каналу ответил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский и ветеринарный врач Наталья Пономаренко.

Административная и уголовная ответственность для догхантеров

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Бороться с догхантерами непросто. Самый верный способ, по словам Уражевского, — научиться контролировать собственного питомца.

«Собаки должны быть выдрессированы, знать команду „нельзя“. В общественные места питомец обязательно должен выходить в наморднике, не менее важно научить его не поднимать ничего с земли», — подчеркнул он.

Помимо этого, есть и правовые способы борьбы с догхантерами. Ведь по законодательству Российской Федерации собаки являются имуществом человека. А порча имущества и тем более жестокое обращение с животными административно и уголовно наказуемы.

«Если произошел случай отравления, необходимо пойти в полицию, написать заявление, поднять записи с камер видеонаблюдения на районе, привлечь свидетелей, узнать, есть ли еще пострадавшие», — отметил Владимир Уражевский.

Надо воспитывать собак и не провоцировать догхантеров

Порой воспитывать собаку очень сложно, ведь многое зависит от породы. Например, овчарки должны по умолчанию проходить общий курс дрессировки (ОКД), по желанию — уже более сложные. А такая собака уже никогда не подберет ничего с земли и будет безукоризненно выполнять команды. А, значит, не пострадает от рук догхантеров.

Помимо прочего, новичкам-собачникам эксперт советует заводить несложные в обращении породы, которые легко поддаются воспитанию и контролю. Особенно если это подарок для ребенка. Подойдут мопсы, шпицы, йоркширские терьеры, пудели и другие подобные маленькие породы со стабильной психикой.

Также хозяину следует пройти курсы по воспитанию и обращению с собакой — это упростит как жизнь его питомца, так и его собственную. Если порода средняя или большая, то уже следует пойти к кинологу.

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«Очень важно обратиться к специалистам и быть уверенным, что, кроме того, что у вас есть деньги на покупку щенка, есть деньги на содержание, на кормление. Но самое дорогое, что у вас еще должно быть — это время, которое вы должны посвящать питомцу, ровно как ребенку: на ежедневные прогулки, уход, а, если порода служебная, то еще и на регулярные занятия на площадке», — подчеркнул Уражевский.

Проблема, по мнению эксперта, зачастую идет со стороны хозяина — нехватка знаний, опыта и даже отношение к своему питомцу.

«Нет времени», «потом позанимаюсь» и другие подобные отговорки — с ними все заканчивается плачевно. Собаки у таких хозяев попадают под машины, теряются, убегают, либо становятся «любимчиками» всего двора. А среди них могут появиться и желающие отравить собаку, потому очень важно не провоцировать неадекватных людей», — подчеркнул эксперт.

Среди провокаций могут быть отсутствие намордника, ошейника, неконтролируемый лай, агрессия в отношении других собак и людей, особенно детей. Конечно, это закончится печально, потому что в истории отравления могут оказаться замешаны даже владельцы других — маленьких — собак, для которых неконтролируемая станет угрозой.

Поэтому каждый владелец должен заниматься воспитанием своей собаки. И делать так, чтобы та вела себя корректно и адекватно — в общем, была воспитана. Чтобы, как отметил эксперт, во время прогулки каждый встречный человек хотел подойти, погладить питомца, спросить его имя, возраст, навыки.

При пене и судорогах — срочно в клинику

О симптомах отравления и необходимом порядке действий для спасения собаки Пятому каналу рассказала ветеринарный врач Союза кинологических организаций России Наталья Пономаренко.

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Основные симптомы отравления:

жидкий стул;

рвота;

пена изо рта;

судороги;

кровь на деснах (самый страшный);

При наличии любого из последних трех симптомов к врачу стоит обратиться немедленно. Десна у собак начинают кровоточить он самого быстрого и опасного яда — гемолитического.

«При отравлении таким ядом спасти собаку практически невозможно, она погибает буквально за несколько часов. Потому, если хозяин замечает кровь на пасти, то следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу. В таком случае собаке поставят капельницу и проведут целый комплекс симптоматической терапии», — подчеркнула эксперт.

Восстановление после отравления может занимать много времени, если оно было тяжелом. При легком — минимум сутки. Потому Наталья Пономаренко напомнила о необходимости воспитания собаки, которая должна идти рядом с ногой хозяина, не пытаясь съесть ничего с земли. И попросила не забывать вести по улице питомца на поводке и в наморднике.