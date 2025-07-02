В Дании женщин будут призывать в армию наравне с мужчинами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Reuters: с 1 июля Дания призывает женщин в армию наравне с мужчинами

С 1 июля Дания будет призывать женщин в армию наравне с мужчинами

Фото: www.globallookpress.com/Juliane Sonntag

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Руководство страны решило укрепить оборону, подключив к этому всех граждан без исключения.

В Дании вступил в силу закон, согласно которому женщины станут военнообязанными. Их будут призывать на службу наравне с мужчинами. Соответствующий документ вступил в силу с 1 июля текущего года. Закон был принят парламентом страны еще в 2023-м. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

«Дания потребует от женщин, которым исполнится 18 лет после 1 июля 2025 года, зарегистрироваться для участия в днях оценки готовности к потенциальному призыву на военную службу, что соответствует мерам, уже действующим в отношении мужчин», — пишут авторы агентства.

Прежде женщинам, доля которых в армии в прошлом году составляла около 24% всех новобранцев, разрешалось служить на добровольной основе. Но руководство страны считает, что с учетом ситуации в мире необходимо больше призывников. Вооруженные силы Дании уже занимаются переоборудованием казарм и элементов экипировки, подходящих для женщин.

Вместе с союзниками по НАТО датские власти приняли решение об обязательной службе для представительниц прекрасного пола ради укрепления обороны на фоне возросших проблем безопасности по всей Европе. Планируется также постепенно увеличить продолжительность призыва с четырех до 11 месяцев в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru писал о ситуации в зоне спецоперации. Западная пресса сообщает о нехватке кадров в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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