Наемники на Украине — единственный резерв.

Фото, видео: Reuters/Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Похоже, наемники сейчас — это единственный резерв, которым ВСУ могут регулярно пополнять ряды боевиков. Издание Financial Times сообщает о бедственном положении в украинской армии.

Помимо дефицита личного состава, истощены и оружейные запасы, а солдаты деморализованы. По оценкам лидеров НАТО, ситуация на фронте для Киева может обернуться катастрофой уже в ближайшие полгода. Если, конечно, западные спонсоры не окажут значительную помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских женщин заманивают на убой. По всей стране распространяются агитационные материалы — рекламные щиты, листовки, сообщения в СМИ и СМС-рассылки с призывами вступать в армию. Основной акцент делается на службу в частях БПЛА, а также в подразделениях территориальной обороны.

Особое внимание уделяется женщинам с медицинским и техническим образованием. С 2022 года они обязаны вставать на воинский учет.

По официальным данным, к середине 2025 года в ВСУ служат более 45 тысяч женщин.

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