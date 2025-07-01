Financial Times: ВСУ терпит нехватку кадров
Наемники на Украине — единственный резерв.
Фото, видео: Reuters/Viacheslav Ratynskyi; 5-tv.ru
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Похоже, наемники сейчас — это единственный резерв, которым ВСУ могут регулярно пополнять ряды боевиков. Издание Financial Times сообщает о бедственном положении в украинской армии.
Помимо дефицита личного состава, истощены и оружейные запасы, а солдаты деморализованы. По оценкам лидеров НАТО, ситуация на фронте для Киева может обернуться катастрофой уже в ближайшие полгода. Если, конечно, западные спонсоры не окажут значительную помощь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских женщин заманивают на убой. По всей стране распространяются агитационные материалы — рекламные щиты, листовки, сообщения в СМИ и СМС-рассылки с призывами вступать в армию. Основной акцент делается на службу в частях БПЛА, а также в подразделениях территориальной обороны.
Особое внимание уделяется женщинам с медицинским и техническим образованием. С 2022 года они обязаны вставать на воинский учет.
По официальным данным, к середине 2025 года в ВСУ служат более 45 тысяч женщин.
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