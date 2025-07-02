Украине предрекли катастрофу из-за эмиграции школьников и студентов

Как киевский режим пытается вернуть сбежавшую от войны молодежь.

Над Украиной нависла угроза социальной катастрофы, так как страну массово покидают ее граждане. Особенно много среди сбежавшей от войны и призыва в армию молодежи — студентов и школьников. Об этом говорится в материале украинского портала NGL.media. Отмечается, что в начале 2024/2025 учебного года в системе образования страны было всего 3,74 миллиона учеников.

Упомянутое число, по данным авторов статьи, охватывает все форматы обучения. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. И ситуация не станет лучше в ближайшее время. Согласно проведенным опросам, из страны продолжат уезжать дети и молодые люди. Соответственно, кризис будет все более близким и ощутимым.

«Если тенденция сокращения числа студентов в Украине сохранится, это приведет к новым вызовам не только в сфере высшего образования, но и на рынке труда», — сказано в материале.

Подчеркивается, что корни проблемы — не в вооруженном конфликте. Утечка кадров, действующих и потенциальных, нехватка квалифицированных специалистов, особенно в технических областях, давала о себе знать и до 2022 года. Более того, сейчас из Украины бегут не только ученики школ, колледжей и вузов, но и преподаватели.

Киевский режим не бездействует и пытается сохранить молодежь. В частности, власти делают условия получения образования более привлекательными. Так, абитуриентам, которые хотят вернуться на Украину, обещают полностью оплатить учебу, а также частично покрыть расходы на проживание в кампусах.

Ждут украинскую молодежь и Вооруженные силы (ВСУ). Чтобы парни захотели воевать, им предложили, например, «Контракт 18–24». В рамках этой «акции» добровольцы младше 25 лет за год службы получают миллион гривен (2,3 миллиона рублей. — Прим. ред.) и ежемесячное довольствие, а также бесплатное образование и беспроцентную ипотеку, медобслуживание и прочее. Если выживут, смогут даже за границу выехать, что сейчас невозможно.

Как ранее писал 5-tv.ru, Дания тоже взялась за укрепление обороны. Теперь призывниками станут не только мужчины, но и женщины.