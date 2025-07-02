В ОАЭ растет спрос на военные самолеты и вертолеты из РФ

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Также арабские партнеры намерены инвестировать в производство российских БПЛА

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Российская боевая авиация продемонстрировала свое превосходство в зоне спецоперации. И это привлекает иностранных покупателей.

Как сообщают «Известия», особый интерес проявляют власти Объединенных Арабских Эмиратов. Прямо сейчас обсуждают закупки многоцелевых истребителей Су-35 и самолетов-заправщиков Ил-78. А также вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

Все они показали высокую эффективность в боевых условиях. И ожидается, что уже осенью — на международном авиасалоне в Дубае — Россия заключит целый ряд крупных военных контрактов.

Помимо прямых закупок, арабские партнеры намерены инвестировать в наш военно-промышленный комплекс. Речь идет, к примеру, о производстве беспилотников.

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