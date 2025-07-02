В Петербурге создали приложение для проверки качества молочных продуктов

Ученые из Петербурга создали первое в России мобильное приложение, чтобы определять качество молочной продукции. Из какого сырья сделан кефир или йогурт, а также сколько в нем полезных бактерий, теперь можно будет узнать с помощью смартфона. Проводить собственные исследования смогут и обычные покупатели, и производители этих продуктов, например, фермерские хозяйства. А совсем скоро приложение начнет следить и за здоровьем зубов. О том, как мобильный телефон превратили в мини-лабораторию, рассказывает корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Это не съемки TikTok. Хороший свет и смартфон нужны для другого. Инженер научно-образовательного центра инфохимии ИТМО показывает мобильную систему по контролю качества кисломолочных продуктов.

Сыр, йогурт, кефир из молока получают с помощью молочной кислоты, которую вырабатывают полезные бактерии. Чтобы продукция была качественной, на производстве необходимо следить за активностью микроорганизмов — насколько быстро они растут, какое количество кислоты производят. Выясняют все это в лабораторных условия, и процесс это не быстрый… был раньше. Теперь целая лаборатория есть в мобильном приложении.

«Используется несколько более традиционных методов, например титромтерия, газовая или высокожидкостная хромотография. Однако эти методы требуют дорогостоящего оборудования время затратны и требуют специализированной подготовки. Наша же система за считанные секунды выдает результат», — добавляет Ольга Осьмак, инженер научно-образовательного центра инфохимии ИТМО.

Специалист фотографирует чашку Петри, в которой — полезные бактерии и специальный проявляющий раствор — и отправляет снимок в Telegram-бот. Тот всего за несколько секунд определяет уровень кислотности. Если она снижается, значит бактерий становится больше, процесс идет как нужно.

«Идет сравнение цвета с заранее подготовленными референсными образцами, у которых известен цвет необходимый Ph. Используется около 25 фотографий в базе данных референсных из различных образцов. Этого более чем достаточно для корректной оценки», — заявляет Артем Молчанов, инженер научно-образовательного центра инфохимии ИТМО.

Ученые ИТМО придумали бот, чтобы проще было работать самим, но он может быть весьма востребован в бизнесе.

«Большая система контроля качества, которая внедрена на крупных перерабатывающих заводах, она подразумевает более сложные методики контроля на хорошем дорогостоящем оборудовании, но для небольших производств она, возможно, решит часть проблем, позволит им иметь стабильное качество и предсказуемый результат по их сырью, по их продукту», — говорит Мария Жебит, директор по коммуникациям Национального союза производителей молока «Союзмолоко».

И ведь, действительно, не каждое предприятие может позволить себе полноценную лабораторию для контроля за микроорганизмами. А если закупить некачественную закваску, можно испортить сырье.

«Бактерии — это живые организмы, и с ними может произойти все что угодно. Они могут не успеть развиться и продукт испортится из-за того, что их мало. Бактерии болеют, есть у них свои хищники… У простейших — бактериофаг, который может напасть на них и уничтожить», — говорит Константин Синецкий, генеральный директор Южного молочного союза, руководитель кубанского филиала «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова».

В Роскачестве мобильное приложение уже оценили. Среди преимуществ выделяют не только оперативную оценку качества продукции на начальной стадии производства

«Если мы говорим об изобретениях для малого бизнеса, это еще один шаг, который позволит снизить себестоимость продукции», — отмечает Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

Интересно, что использовать систему можно и для других целей. Разработчики планируют следить при помощи приложения за здоровьем зубов. Ведь кариес вызывают патогенные молочнокислые бактерии. Но для этого еще нужно разработать специальный проявляющий гель. А дальше принцип работы тот же — загружаем в бот фото зубов и получаем рекомендации по уходу.

Любой желающий может воспользоваться Telegram-ботом. Он пока на английском языке, но ученые планируют добавить и русский. Вряд ли это потребуется в бытовой жизни, но школьники могут с помощью этого бота проводить лабораторные работы и изучать, как происходит процесс роста молочнокислых бактерий.

Петербургские ученые не собираются монетизировать разработку — в любой лаборатории или на производстве ей уже можно пользоваться бесплатно.