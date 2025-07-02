ВСУ под видом гражданских подвозили резервы к линии фронта
Российские разведчики разгадали планы неприятеля.
Фото, видео: Sergei Chuzavkov/ТАСС; 5-tv.ru
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На кадрах, имеющихся в распоряжении 5-tv.ru, можно видеть якобы гражданский микроавтобус. Однако внутри — боевики ВСУ, которые ехали на передовую.
Наши разведчики разгадали замысел украинского командования. А завершили дело операторы ударных дронов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти активизировали кампанию по привлечению женщин в ВСУ. По всей стране распространяются агитационные материалы — рекламные щиты, листовки, сообщения в СМИ и СМС-рассылки с призывами вступать в армию. Основной акцент делается на службу в частях БПЛА, а также в подразделениях территориальной обороны.
Бывшие сотрудники украинских военкоматов отмечают, что на местах регулярно поступают указания усиливать призывную работу среди женщин, включая агитацию в больницах, учебных заведениях и на предприятиях.
Пока призыв женщин формально добровольный, но может стать и обязательным.
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