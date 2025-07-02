Эксперт назвал лучшие месяцы для отпуска в 2026 году

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 33 0

aif.ru: январь, май и июнь — лучшие месяцы для отпуска в 2026 году

Эксперт назвал лучшие месяцы для отпуска в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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В зависимости от приоритетов работника оптимальное время для отдыха может сильно различаться.

В 2026 году россиян ждут 118 выходных и праздничных дней, следует из производственного календаря, подготовленного Минтрудом. О том, как спланировать отпуск с максимальной пользой, рассказал порталу aif.ru специалист по трудовому праву Олег Бабич.

Эксперт пояснил, что выбор подходящего периода зависит от того, что для человека важнее: продлить отдых или увеличить размер отпускных выплат. Если цель — больше отдыхать, то стоит привязать отпуск к длинным праздникам.

Так, новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026-го. В этот период можно оформить семь дней отпуска с 12 по 18 января и отдыхать почти три недели.

Помимо января, по три выходных дня подряд будут выпадать в феврале (с 21 по 23), марте (с 7 по 9), мае (с 1 по 3 и с 9 по 11) и июне (с 12 по 14).

Бабич отметил, что отпуск в январе, мае и июне позволит сделать перерыв в работе максимально продолжительным.

В то же время, если ключевое значение имеют деньги, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней и без праздников. По словам эксперта, в этом случае выгоднее всего уходить в отпуск в апреле, июле или октябре. Эти месяцы практически лишены дополнительных выходных, поэтому расчет отпускных будет выше.

Он также уточнил, что 4 ноября выпадает на середину недели, поэтому совместить его с полноценным отпуском вряд ли получится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что новогодние каникулы продлятся 12 дней.

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