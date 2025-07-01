Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

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Проект праздничного календаря представил Минтруд.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com blackday; 5-tv.ru

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Новогодние каникулы продлятся почти две недели в 2026 году. Отдыхать мы будем сразу 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Проект праздничного календаря представил Минтруд.

А вот на майские праздники уже особо не разгуляться. Там на выходные отведено всего по три дня. Короткие рабочие недели ждут россиян также в феврале, марте и в июне на День России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россиянам предстоит работать в июле.

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