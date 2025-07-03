Вечнозеленую готовь с лета, а попкорн зимой: эксклюзив со съемок «Елок 12»

Под летним проливным дождем нарядили самое медийное дерево страны, которое засияет на всех телеэкранах 18 декабря!

Без «семейственности» у кино не будет «завтра»! О том, кто станет новым героем «Елок 12», и что бы он украл у Деда Мороза при встрече с ним, на какое чудо рассчитывают россияне под Новый год, и почему «Елки» уже 15 лет подпитывают веру в теорию шести рукопожатий — эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделились актеры новой части кинофраншизы во время съемок проекта.

И смехом, и теплыми слезами, и взрывными мурашками в каждом русском сердце уже вымощено особое место хотя бы для одной из одиннадцати частей комедии «Елки»! Сила любого народа, естественно, заключена в сплочении — искреннем, душевном и крепком! Новый год стал соединяющим звеном для многих семей, члены которой могли разлететься по дальним уголкам родины. Но праздник — не единственный повод выцепить горячо любимого родственника из запутанного клубка «вечных дел»! Иногда доброе и пронзительное кино может заставить сделать долгожданный звонок пожилой бабуле в другой город, маме, папе, брату и всем-всем, кого не забыли, но, порой, обделяем вниманием! Благостные слезы радости и трепетное «Алло!» на другой стороне провода — вот она цель и магия «Елок»!

«Мне кажется, вообще продукт „Елки“ говорит о том, что люди вокруг этого праздника объединяются, проводят время вместе и вспоминают о том добром и светлом, что нас сближает. Просмотр киноленты стал теплой новогодней традицией для многих семей, ведь фильмы напоминают, что настоящее волшебство — в человеческих отношениях…», — делится актер и ведущий одного из самых просматриваемых шоу «Натальная карта» Дмитрий Журавлев.

Также он добавляет, что очень счастлив стать частью киновселенной «Елки»! Двенадцатый фильм долгожданной новогодней комедии выйдет в широкий прокат при поддержке «НМГ Кинопрокат» 18 декабря 2025 года.

Фото: НМГ Кинопрокат

Для Дмитрия Журавлева роль в этом проекте станет дебютной. Спустя 15 лет актер сможет, по традиции, увековечить своим именем вечнозеленое деревце, которое принято украшать фотокарточками съемочной команды.

«Мечтал ли я попасть в „Елки“? Ох, если бы не мечтал, я бы тут не снимался…», — уверяет актер.

Новелла с его участием расскажет о сложностях в семейных отношениях. По сюжету, в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. Его путешествие окажется полным неожиданных встреч, опасностей и испытаний. Родители бросаются на поиски сына, но смогут ли они все исправить до того, как часы пробьют двенадцать?

«Мы играем с Юлей Топольницкой супружескую пару, у которой кризис в отношениях. Какими наши герои выйдут из этого кризиса, вы увидите в „Елках 12“. Мне кажется, это близко многим, а тем более Новый год — это еще и очень хороший шанс преодолеть все трудности!» — приоткрывает завесу съемочного процесса Журавлев.

Фото: НМГ Кинопрокат

Все 12-ть комедийных кинофраншиз с максимально новогодним названием «Елки» — это уже целая паутина добра, объятий, воссоединений и, наконец, любви! Фильмы франшизы всегда впечатляют звездным актерским составом. На экраны вернутся и уже знакомые по предыдущим частям звезды в ролях, полюбившихся зрителям: Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Подслушано в Рыбинске», «Елки 11»), Дмитрий Нагиев («Физрук», «Елки 11», «Кухня»), Андрей Рожков («Уральские пельмени», «Елки 11»), Надежда Маркина («Елена», «Аритмия», «Елки 11») и многие другие. А креативными продюсерами и авторами сценария выступили Жора Крыжовников («Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Лед») и Петр Внуков, он же отвечал за создание предыдущей части франшизы — «Елки 11».

Многие, наверняка, спохватятся за голову, что стартовали съемки уже 12-х «Елок»! И когда это 15 лет так быстро могли пролететь… Но, как много прекрасного, чудесного и судьбоносного произошло за эти года!

«Елки» успели стать для зрителей таким же символом Нового года, как оливье или бой курантов. Теперь это часть культурного кода, без которого сложно представить праздник…», — поделился креативный продюсер и автор сценария Жора Крыжовников.

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