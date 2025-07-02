Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии

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Это позволяет странам эффективно работать по нескольким направлениям, в том числе в экономике.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии. Садыр Жапаров прибыл сегодня в Москву с рабочим визитом.

Российский лидер подчеркнул, что Москва — это один из ведущих торгово-экономических партнеров Бишкека. А у русского языка в Киргизии — особый статус.

«Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе в сфере экономики тоже. Вопросов, безусловно, при таком объеме отношений достаточно. Еще раз хочу сказать, что мы очень рады видеть вас и вашу делегацию. Добро пожаловать», — заявил президент РФ Владимир Путин.

«Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, рад снова увидеться с вами. Хочу поблагодарить вас за теплый прием. Сегодня нам представляется хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Рассчитываю, что обменяемся мнениями по дальнейшему развитию кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества в интересах обоих государств», — отметил президент Киргизии Садыр Жапаров.

В последний раз Жапаров посещал Россию по приглашению Владимира Путина 9 мая, на 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

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