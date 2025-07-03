Аналогов нет: операционная с ИИ заработала в Тюмени

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Операционная с ИИ заработала в Тюмени

Аналогов нет: операционная с ИИ заработала в Тюменской области

Фото: © РИА Новости/Павел Львов

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Предполагается, что она будет использоваться для наиболее сложных операций на головном мозге.

В Тюмени стартовала работа уникальной операционной в Федеральном центре нейрохирургии (ФЦН). Она оснащена биплановым ангиографом, в который встроен искусственный интеллект. Об это в беседе с URA.RU сообщили представители медучреждения.

Аналогов такому аппарату в России не существует. Искусственный интеллект в системе ангиографа показывает врачам ориентировочный результат операции.

«Операционная обладает всеми революционными возможностями в нейрохирургии: совмещает КТ и МРТ в режиме реального времени. Также она позволяет видеть две плоскости сканирования одновременно, оснащена функцией просмотра трехмерных изображений на двух мониторах во время проведения операции», — отметили в ФЦН.

Антиограф позволяет не затрачивать на операцию слишком много времени. До внедрения технологии врачи могли проводить в хирургической комнате по несколько часов. Сейчас процесс может быть сокращен даже до 30 минут.

Предполагается, что аппарат будет использоваться для наиболее сложных операций на головном мозге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в РФ изобрели новые методы лечения рака.

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