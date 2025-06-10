Просвечивание опухоли через кожу: в РФ изобрели новые методы лечения рака

Новый препарат от российских онкологов для лечения меланомы включили в перечень жизненно необходимых лекарств.

Российские онкологи совершили сразу несколько фундаментальных прорывов в лечение различных форм рака. В столичном центре Блохина медики провели уникальную реконструкцию челюсти.

Удаленный фрагмент заменили живой костью из ноги самого пациента. В Саратове научились «просвечивать» кожу, чтобы точно видеть раковые клетки. А в Петербурге создали инновационный препарат, заставляющий иммунитет атаковать опухоль с двойной силой. О революционных методах борьбы с онкологическими заболеваниями узнала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

После заболевания пациент должен выглядеть также, как и до. Даже если злокачественная опухоль — в челюсти. В московском центре имени Блохина удаленный фрагмент замещают имплантатом, который сделали из ноги пациента.

«Мы выкраиваем прямую кость, специально устанавливаем, фиксируем винтами шаблон, выполняем резекцию остеотомии. Далее собирается на специальную пластину, которая тоже была распечатана с учетом анатомических особенностей конкретного пациента», — рассказала заведующая отделением реконструктивной пластической хирургии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Оксана Саприна.

Малоберцовая кость в длину до 25 сантиметров, и она выполняет лишь вспомогательную функцию. В родном Ижевске Владимиру Кедрову бы просто удалили две трети челюсти с опухолью, а потом поставили бы конструкцию из металла. Без возможности восстановления зубов и с высоким риском осложнений. Сейчас же врачи обещают полную реабилитацию за считанные недели.

«Да, есть дискомфорт с отеком послеоперационным, который на подбородке есть, но это не сравнимо с тем, что было» — отметил пациент НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Владимир Кедров.

А в Саратове научились разглядывать опухоли, в прямом смысле слова, через кожу. Метод оптического просветления ткани в действии: пара капель реагентов, несколько минут ожидания, и злокачественные клетки можно изучать под микроскопом.

«Вот она: ее размер, вот поверхность кожи вы здесь видите. А после оптического просветления — вот реально совершенно другая картина. Мы видим отлично отдельные структуры внутри опухоли, ее границы, что очень важно для ее удаления», — объяснил член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный текст науки РФ Валерий Тучин.

В перспективе так можно будет «просветить» любой орган, даже сердце или головной мозг. Но пока ученые сосредоточены на меланоме, это одно из самых агрессивных злокачественных образований. В его лечении онкологам тоже удалось сделать шаг вперед: петербургские производители зарегистрировали новый препарат. В нем всего два компонента, которые заставляют бороться с опухолью иммунитет пациента.

«Он состоит из двух фиксированных моноклональных антител — это нуралимаб и пролгалимаб. То есть один компонент усиливает действие другого препарата», — рассказала директор департамента клинической разработки компании «Биокад» Арина Зинкина-Орихан.

Над препаратом работали больше шести лет, в этом году его включили в перечень жизненно необходимых лекарств. Пока его применяют для лечения нерезектабельной метастатической меланомы, но уже сейчас проводятся исследования на более ранних стадиях заболевания. Результаты уже впечатляют: даже после двух курсов препарата у половины пациентов опухолевые клетки исчезают — почти или даже полностью. Ученые уверяют: производители лекарств могут зайти и дальше, но фармкомпаниям зачастую просто не хватает данных.

«Те препараты против рака, которые могли быть изобретены легко, они уже изобретены. Теперь дело за сложными случаями, за редкими опухолями,. И это уже сложно, это требует большого количества данных, которые не всегда есть», — отметил исследователь, вычислительный биолог мемориального онкологического центра им. Слоуна Кеттеринга Дмитрий Чебанов.

Дмитрий Чебанов, российский исследователь из американского онкоцентра, предложил свое решение: на основе показателей реальных пациентов генерировать виртуальных с помощью искусственного интеллекта.

«Мы подаем их на вход в модель, подобно тому, как мы спрашиваем что-то у чата GPT. Модель может нам сгенерировать десять тысяч таких же наборов данных. Вот из них уже можно получить закономерности, понять, что у них общего, какие нарушения преобладают в этой группе», — добавил биолог.

Одновременно это база для производителей лекарств и подсказка для врачей-онкологов. Платформу уже протестировали на данных 40 тысяч пациентов, и ее планируют расширять. Американские ученые не исключают, что в будущем система будет доступна всему миру.