Пикап-коуч Алекс Лесли назвал страну своего пребывания

Блогер и пикап-коуч Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, раскрыл государство, в котором находится в настоящий момент. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

Оказалось, что сейчас он остановился в Испании.

«Сейчас я в Испании. У меня эфиры будут, сториз будут, все ок», — поделился он.

Кириллов не исключил, что в скором времени из этой страны может уехать.

«Я невероятно мобилен, поэтому на момент вашей публикации могу быть уже в другой стране», — заявил он.

В отношении блогера в России завели уголовное дело о склонении к изнасилованию, о чем 25 июня сообщило главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве. Отвечая на вопрос журналистов о том, переходили ли правоохранительные органы после возбуждения уголовного дела к действиям в сторону него, его близких или рабочих партнеров, Лесли заявил, что такого еще не было.

До этого пикап-коуч проводил для мужчин тренинги, на которых обучал техникам соблазнения. В процессе курсов Александр просил последователей выполнять задания, основным из которых являлось домогательство до москвичек в центре столицы через хватание их за ягодицы и другие интимные места.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержали домогавшегося девушек в Москве ученика Лесли.