В Балийском проливе у берегов Бали затонул пассажирский паром. Об этом стало известно из публикации агентства Associated Press (AP).

Как уточняло издание, на борту судна находились десятки пассажиров. Происшествие произошло в среду ночью.

В общей сложности перемещались на пароме 53 пассажира и 12 членов экипажа. К настоящему моменту удалось спасти не менее 16 человек, некоторые из которых находились в бессознательном состоянии. По данным Daily Mail, установлена гибель двух человек.

Уточнялось, что сигнал бедствия поступил с парома, и находившееся неподалеку судно попыталось добраться до него, чтобы оказать помощь.

По предварительной информации, на судне произошла критическая утечка в машинном отделении, что спровоцировало полное отключение электроэнергии и последующее опрокидывание. Пока не ясно, присутствовали ли на пароме россияне. Причины крушения судна выясняются.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Суэцком заливе затонула буровая установка. В момент инцидента на вышке находился 31 человек. Причина затопления выясняется. На месте происшествия проводится оценка ситуации.