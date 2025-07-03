Донашивает за мамой? Инсайдер раскрыл состояние семьи девушки Лепса

Блогер не такая богатая, какой хочет казаться.

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба не всегда предпочитала мужчин постарше, ведь раньше ей нравились более молодые певцы. Подробностями личной жизни 19-летней избранницы исполнителя поделился инсайдер из команды шоу «Мастер игры» в беседе с KP.RU.

«Аврора очень хайпится на теме с Лепсом, что тоже наводит на мысли», — заявил источник.

Помимо этого, один из участников шоу раскрыл, что девушка на самом деле не такая богата, какой себя представляет общественности.

«Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности. К тому же сейчас винтаж в моде. Остальное все — по бартеру», — сказал он.

При этом собеседник уточнил, что Аврора выглядит так, словно она из состоятельной семьи, но никак не из общества олигархов. Он подчеркнул, что одежда на ней повторяется довольно часто.

Ранее, писал 5-tv.ru, избранница Лепса осудила слова телеведущей Виктории Бони.