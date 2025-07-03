Неадекватный пациент напал с ножом на врачей в Иркутске
Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Двое сотрудников иркутской больницы сейчас в реанимации — на них напали прямо на рабочем месте.
Злоумышленник пришел в медучреждение рано утром. С собой у него был нож и газовый баллончик. Нападавший успел ранить врача и секретаря. Оба в тяжелом состоянии.
Мотивы злоумышленника выясняют. Возбуждено дело о покушении на убийство.
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