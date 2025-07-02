Автор хита «Вечно молодой» получил три года колонии

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Автор хита «Вечно молодой» Бурдин получил три года колонии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» отправится в колонию за поножовщину.

К трем годам колонии приговорили автора хита «Вечно молодой, вечно пьяный» Владимира Бурдина за поножовщину.

Сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» задержали в Екатеринбурге осенью прошлого года. По версии следствия, во время бурного застолья он напал на другого музыканта — ударил его кухонным ножом в бок. Другие гости вызвали скорую. Раненого спасли.

Бурдин во всем признался, но после стал говорить, что не причастен к преступлению. Мол, хотел спасти товарищей, взял чужую вину на себя.

Как выяснилось, в биографии певца уже был тюремный срок. Строчки известной песни он также написал, сидя в колонии за воровство.

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