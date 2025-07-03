Тепло вернулось в Москву и Петербург

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Однако жителям Северной столицы не стоит далеко убирать зонты.

Долгожданное тепло пришло в Санкт-Петербург и Москву. В обоих городах солнечно, в Северной столице температура воздуха может достигать до +28 градусов.

Синоптики называют это огромным теплым сектором. Но уже завтра в Петербург придет циклон. Он принесет с собой не только проливной дождь, но и сильнейший западный ветер, нетипичный для лета.

Из-за этого уровень воды в Неве и городских каналах поднимется. Решается вопрос о закрытии дамбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию придет жара из Европы. Огромный антициклон, который последнюю неделю буквально поджаривал Старый свет, начинает смещаться в сторону Черного моря — на наши Крым и Сочи. Через несколько дней температура там достигнет 30 градусов, а в пиковые часы будет превышать и все 40.

В Европе эта жара побила сразу несколько рекордов, Средиземное море, например, прогрелось до 31 градуса. Во Франции больше 20 лет не было такой погоды, но, к сожалению, из-за зноя там умерли три человека и еще около 300 обратились к врачам.

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