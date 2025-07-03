Гость издалека: через Солнечную систему проносится межзвездный объект

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

EarthSky: через Солнечную систему проносится межзвездный объект

Через Солнечную систему проносится межзвездный объект

Фото: www.globallookpress.com/Hubble

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Подобное космическое тело астрономы наблюдают всего третий раз в истории.

В Солнечную систему вторгся межзвездный объект. Об этом сообщило издание EarthSky.

«Только в третий раз в истории астрономы обнаружили межзвездный объект, мчащийся через нашу Солнечную систему», — говорится на сайте.

Объекту дали название 3I/ATLAS. Буква I в наименовании не случайна, она и указывает на межзвездное происхождение данного предмета. То есть этот «гость» прилетел в нашу из другой солнечной системы.

Чем именно является данный объект, точно определить пока не удалось. Предварительно — комета, на это указывает ряд признаков. Но ученые не могут сказать со 100% уверенностью. Есть вероятность, что данное тело может быть астероидом.

На то, что этот объект прибыл к нам из другой солнечной системы, указывает его траектория движения. В диаметре он может достигать 20 километров. Это тело внесено в список околоземных объектов, но нашей планете 3I/ATLAS не угрожает.

До этого астрономы наблюдали лишь два межзвездных тела — комету 2I/Борисова и Оумуамуа. Чем именно являлся последний — до сих пор доподлинно не известно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученые из Европы впервые в истории получили снимки полюсов Солнца.

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