При взрыве в Луганске погиб экс-глава городской администрации Пилавов

В результате взрыва, который произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске, погиб бывший глава городской администрации Манолис Пилавов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Манолис Пилавов занимал должность главы администрации Луганска с декабря 2014 года по ноябрь 2023 года.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Следователи тщательно исследуют место инцидента. Кроме того, назначены различные судебные экспертизы, включая взрыво-техническую.

О взрыве в Луганске стало известно ранее в этот день. В результате инцидента еще трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.