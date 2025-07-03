Всероссийский парад семьи пройдет 8 июля более чем в 100 городах страны

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Ожидается, что в мероприятии примут участие свыше 300 тысяч человек.

Всероссийский Парад Семьи пройдет в Москве

Фото: парадсемьи.рф

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В России пройдет долгожданный многими парад семьи 8 июля. Мероприятие будет организовано в 100 городах. Ожидается, что в нем примут участие более 300 тысяч человек по всей стране. Об этом сообщили инициаторы проекта в своем Telegram-канале.

«В День семьи, любви и верности, который указом президента (Владимира Путина. — Прим. ред.) от 28.06.2022 стал государственным праздником, в Московском парке ВДНХ, пройдет по-настоящему семейное и объединяющее мероприятие. Шествие, в котором сойдутся воедино целые семьи от мала до велика, родители и дети, внуки, бабушки и дедушки, дяди, тети — все, кому неравнодушно будущее России, которое, безусловно, за традиционными, крепкими, многопоколенными семьями», — говорится в публикации.

По словам организаторов, праздник поможет в очередной раз заявить о том, что у России есть великое будущее, которое опирается на разные поколения семей.

Программа мероприятия достаточно насыщенная. В том числе в Москве на одной из площадок ВДНХ, напротив 57 павильона, пройдет концерт с участием профессиональных артистов. Во время парада развернется много активностей: от спортивных игр и хороводов до мастер-классов и угощений.

Ознакомиться с анонсами парадов семьи в вашем городе можно здесь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин призвал сделать модным трендом большую традиционную семью в РФ. 

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