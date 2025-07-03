«Модный тренд»: Путин призвал популяризировать большую традиционную семью в РФ

Такой подход нужен для формирования успешного технологичного будущего страны.

Президент России Владимир Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом в стране. Поручение глава государства высказал в рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

Путин отметил, что научные, инженерные и экологические инициативы в первую очередь направлены на повышение качества жизни граждан. По его словам, особенно это касается семей с детьми.

«Вы люди творческие, умные, в ходе вашей работы в разных сферах вы всегда найдете, как выйти на пропаганду большой семьи, поддержки материнства и детства. Только вы сможете сделать с вашей креативной жилкой традиционную семью модным трендом в развитии России. Очень хочу вас об этом попросить», — обратился к залу Путин.

Он добавил, что такой подход нужен для формирования успешного технологичного будущего страны. Путин отметил, что в век прогресса важно сохранить те составляющие, которые делают россиян единым народом: традиции, ценности, национальную идентичность. Как уточнил лидер РФ, это является важными условиями для существования государства в меняющемся мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин проведет телефонный разговор с Трампом.