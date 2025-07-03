«Россия не отступится»: к чему пришли Путин и Трамп в телефонном разговоре

Беседа глав двух государств длилась почти один час.

Разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа длился практически один час. Главы государств затронули темы урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит сайт Кремля.

«Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами. Условлено продолжать контакты на этот счет по линии внешнеполитических ведомств, министерств обороны и между помощниками президентов», — говорится в публикации.

По словам Ушакова, помимо конфликта на Ближнем Востоке затрагивалась тема последних событий в Сирии, по которым стороны договорились также продолжать диалог. Обстановка на Украине тоже обсуждалась в ходе разговора.

«Дональд Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта. <…> Наш президент также сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится», — рассказал Ушаков.

Как уточняет помощник президента РФ, Путин поставил Трампа в известность о ходе исполнения гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Владимир Владимирович выразил готовность продолжения контакта с Киевом.

Лидер Штатов рассказал российскому президенту об успешном прохождении законопроекта его администрации о реформах в налоговой, миграционной и энергетической сферах в Конгрессе США. В ответ Путин пожелал Трампу успехов в реализации намеченных изменений в стране и поздравил с национальным праздником — Днем независимости, который завтра будут отмечать граждане Штатов.

«С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время Войны за независимость — 250 лет назад, а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад. Было констатировано, что наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировых войнах, но и более глубокие исторические корни», — поделился Ушаков.

Путин не оставил без внимания свою встречу с российскими представителями бизнеса, прошедшую ранее днем, где рассказал о важности продвижения мысли о большой семье в массы. Он высказался об идее обмена кинопродукцией между странами, в которой затрагивается тема традиционных ценностей. Трамп ответил, что такая позиция ему импонирует.

Встреча лидеров двух стран, по словам Ушакова, подтвердила общую заинтересованность сторон в сотрудничестве. В том числе в проектах в сферах энергетики и исследования космоса. Помощник президента РФ отметил, что разговор был откровенным, но при этом конкретным. Главы государств продолжат диалог в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп оценил слова Путина о США.