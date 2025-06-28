«Сделал ряд очень приятных заявлений»: Трамп оценил слова Путина о США

Трамп отметил позитивный сдвиг в отношениях между РФ и США
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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До этого российский лидер называл американского главу мужественным.
Слова президента России Владимира Путина об усилиях Белого дома по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке «очень приятными» назвал лидер США Дональд Трамп. Так он сказал во время выступления в Овальном кабинете.
«Владимир Путин сегодня сделал ряд очень приятных заявлений. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — заявил американский глава журналистам.
До этого Путин сказал, что Трамп — мужественный человек. Лидер РФ подчеркнул, что глава Соединенных Штатов прошел «очень тяжелый, сложный и небезопасный путь» для возвращения к власти. К тому же он пояснил, что вследствие взаимодействий с Трампом отношения России и США налаживаются.
При этом российский лидер отметил, что Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом же говорил и глава США в отношении Путина во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге.
Ранее 5-tv.ru писал, о том, как прошло выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС.
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