Туристка из Канады проехалась автостопом по России
Женщина объездила уже полмира, почти не потратив денег.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жительница Канады Кортни Аллан нашла способ путешествовать почти бесплатно. Всего за 20 долларов она уже проехала полмира: от Европы до Африки и от Китая до России.
Сейчас Аллан в Казани, откуда едет автостопом в Нижний Новгород. А затем — в Москву.
В интервью «Известиям» путешественница призналась, что берет с собой минимум вещей — фломастер и кусок картона. Пишет, куда ей надо добраться и улыбается.
Водители подвозят почти всегда. Но если машину или ночлег найти не удается, Кортни готова всю ночь идти пешком.
Впечатлениями она активно делится в соцсетях и уже рассказала, что наша страна встретила ее тепло и гостеприимно.
Читайте также
88%
Нашли ошибку?