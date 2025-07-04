Туристка из Канады проехалась автостопом по России

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Женщина объездила уже полмира, почти не потратив денег.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жительница Канады Кортни Аллан нашла способ путешествовать почти бесплатно. Всего за 20 долларов она уже проехала полмира: от Европы до Африки и от Китая до России.

Сейчас Аллан в Казани, откуда едет автостопом в Нижний Новгород. А затем — в Москву.

В интервью «Известиям» путешественница призналась, что берет с собой минимум вещей — фломастер и кусок картона. Пишет, куда ей надо добраться и улыбается.

Водители подвозят почти всегда. Но если машину или ночлег найти не удается, Кортни готова всю ночь идти пешком.

Впечатлениями она активно делится в соцсетях и уже рассказала, что наша страна встретила ее тепло и гостеприимно.

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